A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Milli takım, 14 ve 17 Haziran'da deplasmanda Moldova ile hazırlık maçları yapacak



İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 14 ve 17 Haziran'da deplasmanda Moldova ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Haziran Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleci: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin (Beşiktaş) Defans: Fatma Işik (Löchgau), İpek Kaya (Metz), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Medine Erkan (Kocaeli Kadın Futbol Kulübü) Orta saha: Ebru Uzungüney (Schoot Mainz), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Gizem Gönültaş, Derya Arhan, Arzu Karabulut (Beşiktaş), Busem Şeker, Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Fatma Kara (Vikingur), Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Sevgi Çinar (Alg Spor) Forvet: Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Kader Hançar (Konak Belediyespor)

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