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A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da çalıştı

- Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:43
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da çalıştı


İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Haziran-7 Temmuz'da tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki idman, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

İki saat süren antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından hücum ve savunma setleri üzerine çalışıldı.

Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.

Milliler, hazırlık turnuvasına katılmak üzere yarın İspanya'ya gidecek.


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:43
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. Hidayet Türkoğlu
  5. Sinan Erdem Spor Salonu
  6. TBF

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