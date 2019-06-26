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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

- İtalya ile yarın karşılaşacak milliler, Sırbistan'ın Niş şehrinde son antrenmanını yaptı- A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu: - "İyi bir gruba düştük. Bu tip maçlarda daha çok konsantre olan, şutunu sokmayı, pasını vermeyi beceren takımlar kazanıyor"- Milli basketbolcu Asena Yalçın:- "Yarın grubumuzun en güçlü takımlarından İtalya ile karşılaşacağız. Turnuvaya kazanarak başlamak her zaman iyidir"

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:38
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır


NİŞ (AA) - Letonya ve Sırbistan'da düzenlenecek 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Maçlarını oynayacağı Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için burada olduklarını belirterek, "İyi bir gruba düştük. Bu tip maçlarda daha çok konsantre olan, şutunu sokmayı, pasını vermeyi beceren takımlar kazanıyor." dedi.

Gruptaki her maçın çok değerli olduğunu söyleyen Yıldızoğlu, "Yetenekli ve tecrübeli oyuncuların genç oyuncuları maçın içinde iyi yönlendirdiği bir turnuva olmasını bekliyorum." diye konuştu.

Milli takım olarak kan kaybı yaşadıklarını ve önemli oyuncuları emekliliklerinden dolayı kaybettiklerini anımsatan Yıldızoğlu, "Ama arkadan onlar kadar yetenekli çocuklar geliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, maç maç düşünmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Her maçın kendi hikayesi olacaktır." dedi.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, grup lideri olmaları halinde şampiyonadaki yollarının epey açılacağına dikkati çekerek, "İtalya maçı önemli. Liderlik maçı gibi. Kazanırsak yolumuza daha iyi bakabiliriz." şeklinde konuştu.


- Oyuncuların görüşleri


Milli basketbolculardan Asena Yalçın, yarınki İtalya maçının çok önemli olduğunu aktararak, "30 günü aşkın bir süredir kamp yapıyoruz. Güzel geçtiğini düşünüyorum. Enerjisi yüksek bir takımız." şeklinde görüş belirtti.

Grubun en güçlü takımlarından İtalya ile karşılaşacaklarını anımsatan Asena, "Turnuvaya kazanarak başlamak her zaman iyidir. Bunun için çalışıyoruz ve hazırız." diye konuştu.

Asena Yalçın, milli takımda yeni bir oluşum olduğuna dikkati çekerek, "Bir jenerasyon değişimi var. Umarım İtalya maçını kazanıp iyi başlarız." ifadelerini kullandı.

Cansu Köksal da İtalya ile çok fazla maç yaptıklarını aktararak, "Önce İtalya, sonra diğer maçları kazanıp gruptan lider çıkmak isiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Kendimiz gibi oynarsak rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tilbe Şenyürek ise turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istediklerini ifade ederek, "İlk maçımızı grupta en zorlu gördüğümüz rakiple oynayacak olmamızı avantaj olarak görüyorum." yorumunu yaptı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 21:38
  1. EuroBasket 2019
  2. İtalya
  3. Niş
  4. Sırbistan
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