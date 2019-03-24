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A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Moldova

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci maçında yarın Moldova ile karşılaşacak.

24 Mart 2019 Pazar 13:20
A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Moldova

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci maçında yarın Moldova ile karşılaşacak. Milliler, bugüne kadar Moldova’yla 9 kez mücadele etti ve 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.


2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00’de Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Moldova ile oynanacak. Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Sergii Boiko yönetecek. Boiko’nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Igor Alokhin yaparken, maçın dördüncü hakemi Mykola Balakin olacak.


Milliler, Moldova karşılaşmasıyla birlikte 568. kez sahaya çıkacak. A Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 298’i resmi, 269’ü özel 567 maçta biri hükmen olmak üzere 213 galibiyet elde ederken, 221 kez de mağlup oldu. 133 defa ise berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, 743 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 819 gol gördü.



10. randevu


A Milli Futbol Takımı ile Moldova bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 7 kez milliler sahadan galip ayrılırken, 2 maçta da berabere kaldı. 1996’da oynanan ilk karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan Milli Takım, 2017’de oynanan son müsabakayı da 3-1 kazandı. Milliler, Moldova filelerine 21 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 3 gol gördü.


A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer alıyor:



Kaleci: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir,) Muhammed Şengezer (Bursaspor,) Sinan Bolat (Royal Antwerp,) Uğurcan Çakır (Trabzonspor)


Defans:Gökhan Gönül (Beşiktaş,) Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille,) Çağlar Söyüncü (Leicester City,) Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf,) Merih Demiral (US Sassuolo,) Ozan Muhammed Kabak (VFB Stuttgart,) Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe,) Emre Taşdemir (Galatasaray)


Orta Saha: Deniz Türüç (İstiklal Mobilya Kayserispor,) Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor,) Yusuf Yazıcı (Trabzonspor,) Dorukhan Toköz (Beşiktaş,) Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir,) İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir,) Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir,) Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş,) Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo,) Yunus Mallı (VFL Wolfsburg,) Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor,) Güven Yalçın (Beşiktaş,) Hakan Çalhanoğlu (AC Milan)


Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş,) Cenk Tosun (Everton FC)

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:20
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