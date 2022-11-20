A Milli Futbol Takımı özel maçta Çekya'yı 2-1 yendi

9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi.

31. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı.

35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

56. dakikada Çekya beraberliği yakaladı. Cerny'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar'ın yatarak kontrol etmek istediği top ağlarla buluştu: 1-1.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

70. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

A Milli Futbol Takımı, mücadeleyi 2-1 kazandı.

4 futbolcu ilk kez A Milli Takım forması giydi

Bu maçta ilk 11'de başlayan Samet Akaydin ve Onur Bulut ile 68 dakikada oyuna giren genç futbolcu Arda Güler ve 60. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Arda Güler, oyuna girdiği sırada taraftarlar, "Arda" tezahüratı yaparak ayakta alkışladı.

Milliler Çekya'yı 5. kez yendi

Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Çekya ile tarihinde 11. kez Gaziantep'te karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-1 yendi.

Son 2 maçta da Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Rakip filelere 15 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Kuntz: Taktiksel olarak farklı sistemleri de oynayabildiğimizi gördük

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özel maçta karşılaştıkları İskoçya ile Çekya'nın düzenli şekilde büyük turnuvalara katılan ülkeler olduğunu söyledi.

İki maçta da alınan skorlardan memnun olduğunu belirten Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"İki maçı da kazandık. Ayrıca taktiksel olarak farklı sistemleri de oynayabildiğimizi bu maçlarda gördük. Böylelikle diğer maçlarda iki-üç farklı taktiği oynayabiliriz. Her iki maçta da defansif yönden son dakikalarda konsantrasyonumuz yüksek ve performansımız çok iyiydi. Tecrübeli oyuncuların sahada olduğu zaman sahaya farklı bir güven sağlıyor. Hoca ve ekip olarak bir kenetlenme yolundayız. Böylelikle bu maçlar bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Tecrübeli oyuncuların karakterlerinden dolayı bugün 4 oyuncuyu ilk defa sahaya sürdük. Gençler de tecrübeli oyuncularla çok iyi bir maç çıkardı."

Kuntz, Emirhan İlkhan ile Umut Bozok'u oyuna alamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi.

Farklı illerde maç yaptıkları için mutlu olduğunu vurgulayan Kuntz, "Gaziantep ve Diyarbakır'da da atmosfer inanılmaz güzeldi." dedi.

"Jorge Jesus, Arda Güler'i yavaş şekilde adapte etmemiz gerektiğini söyledi"

Arda Güler ve diğer genç oyuncuların taraftarlar tarafından destek görmesinin sorulması üzerine Kuntz, şu yanıtı verdi:

"Samet Akaydin ve Onur Bulut gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Tayyip Talha Sanuç, Cenk Özkacar ve Samet Akaydin üçü ilk defa beraber oynadı. Sisteme ve kendine güvendiklerini gösterdiler ve böylelikle çok sağlam bir oyun çıkardılar. Arda Güler'i kıyaslamamı istiyorsanız, Gnabry, Moukoko ve Sane olabilir, onlar bize ümit milli takımı ve 21 yaş altı takıma geldiklerinde her birinin en az 30-50 maç arası Bundesliga maçı vardı. Hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i çok yavaş bir şekilde adapte etmemiz ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Jesus, düzenli olarak onunla çalışıyor. Arda gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekiyor."

Çekya Teknik Direktörü Silhavy: Çok kaliteli ayaklarla iyi bir oyun ortaya koydular

Çekya'nın teknik direktörü Jaroslav Silhavy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Silhavy, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Milli Takımı her zaman harika bir takım. Türkiye, bireysel becerilerinin övüldüğü kadar iyi olduğunu gösterdiler. Çok kaliteli ayaklarla iyi bir oyun ortaya koydular. Maçın genel anlamında çok alan vermedik. İki açığı değerlendirip gol atmayı başardılar. Beraberlik için şanslar bulmaya çalıştık ama nihayetinde yenildik. Türkiye'yi tebrik ediyorum."

"Taraftar, Türk takımları için 12. oyuncu gücünde"

Silhavy, maçın atmosferinin de çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Türk halkı da futbolu çok seviyor. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Oyuncular oynadıkları oyundan çok zevk alıyor. Taraftar, Türk takımları için 12. oyuncu gücünde." değerlendirmesini yaptı.