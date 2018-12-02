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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.
02 Aralık 2018 Pazar 14:48
Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:48
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
EURO 2020
Futbol
türkiye
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