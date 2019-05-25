A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da kampa girdi Milliler, 2020 Avrupa Elemeleri 3. grupta Kuzey Makedonya ve İzlanda maçları öncesinde İstanbul ve Eskişehir'de 2 ayrı kamp gerçekleştirecek

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Elemeleri 3. grupta oynayacakları Kuzey Makedonya ve İzlanda maçlarına İstanbul ve Eskişehir'deki 2 ayrı kampta hazırlanacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, İstanbul'daki kampın bugün başladığı ve 2 Haziran'da sona ereceği bildirildi. Bayram izninin ardından milli takım kafilesi hazırlıklarına Eskişehir'de devam edecek. A Milli Erkek Hentbol Takımı, grubunda 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Millilerin rakipleri İzlanda ve Kuzey Makedonya ise 5'er puanla grupta ilk 2 sırayı paylaşıyor. Milli takım 12 Haziran Çarşamba günü Kuzey Makedonya'yı Eskişehir'de konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. A Milli Takım İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka 16 Haziran Pazar günü başkent Reykjavik'te oynanacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.