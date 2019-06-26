0553 313 94 23

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

- Ay-yıldızlı takımın geniş kadrosuna 26 basketbolcu çağrıldı

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı


İSTANBUL (AA) - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 1 Temmuz Pazartesi günü bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacak.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), Kartal Özmızrak, Mert Akay (Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ersan İlyasova (Milwaukee Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Scottie Wilbekin (Maccabi Tel Aviv).

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
  1. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  2. Basketbol
  3. Dünya Kupası
  4. FIBA
  5. Ufuk Sarıca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası Ergün Aytekin oldu
    1. Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası..
    2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    3. Sahil güvenlikten hayat kurtaran..
    4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    5. Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli..
    6. Enerji veren besinler nelerdir?
    7. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    8. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    9. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    10. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    11. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    12. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    13. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    14. Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni..
    15. Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market..
    16. Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine..
    17. Ülke şokta! Teröristler köyde katliam..
    18. VM Doğum Akademisi başlıyor
    19. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni..
    20. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    21. Malatya’daki mültecilerin durumu..
    22. TCMB döviz kurları
    23. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    24. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    25. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    26. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    27. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    28. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    29. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    30. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler