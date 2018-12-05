A Milli Basketbol Takımı'nda Dünya Kupası sevinci

İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na kulüpler, oyuncular ve federasyonun desteğiyle hep birlikte katılma hakkı elde ettiklerini belirtti.

Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 4. hafta mücadelesinde Karadağ'a yenilmesine rağmen bitime 2 maç kala 2019 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen milli takımda başantrenör Sarıca ile oyuncular Semih Erden ve Scottie Wilbekin, FIBA'ya açıklamalarda bulundu.

Eleme maçları devam etmesine rağmen Dünya Kupası vizesi aldıkları için oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Ufuk Sarıca, "Bütün oyuncularımız maçlarda kalplerini sahaya koyarak iyi mücadele ettiler ve her zorluğa rağmen başarılı olabileceklerini gösterdiler. Kulüplerinde çok süre alamayan oyuncularımıza bu maçlarda fırsat tanıdık. Onlar da büyük maçlarda oynayacak güce ve yeteneğe sahip olduklarını kanıtladılar." ifadelerini kullandı.

Milli takımın geçiş sürecinde olduğunu aktaran Sarıca, "Yeni bir jenerasyon oluşturuyoruz. Takımımızda fazla sayıda genç oyuncumuz var ve böyle maçlarda yer alarak deneyim kazanıyorlar. Bunu hep söylüyorum çünkü bir yandan jenerasyon değişikliği yaparken, bir yandan da iyi sonuçlar almayı başardık. Daha oynanacak maçlarımız olmasına rağmen, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledik. Bunu da bütün oyuncularımız, kulüplerimiz ve federasyonumuzun desteği ile hep birlikte yaptık. Basketbol ailemize teşekkür ediyorum. Şu anda sanıyorum gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz. Gelecekten ve genç oyuncularımızdan çok ümitliyim." dedi.





- Semih Erden: "Dünya Kupası'nda hedefimiz büyük"





Milli oyuncu Semih Erden, 2019 Dünya Kupası'nda hedeflerinin büyük olduğunu aktardı.

Dünya Kupası'nın çok büyük bir organizasyon olduğunu ifade eden Semih, "Çin'e gitmeyi garantileyerek en büyük hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. İşimiz henüz bitmedi. Şu ana kadar iyi geldik ancak şimdi yeni hedefler bizi bekliyor. Oraya gidene kadar takım olarak yapmamız gereken çok şey var. Kaliteli oyunculardan oluşan iyi bir takımız ve Çin'e tam kadro gideceğiz. Dünya Kupası'na kadar her gün özveri ile hazırlanacağız. Orada da hedefimiz büyük, başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Wilbekin: "Dünya Kupası'na katılacak olmak heyecan verici"





ABD asıllı milli basketbolcu Scottie Wilbekin, ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacağı için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Çin vizesi aldıkları için çok mutlu olduğunu belirten Wilbekin, "Daha önce böyle büyük bir tecrübe hiç yaşamadım. Dünya Kupası'na katılacak olmak gerçekten çok heyecan verici. Benim için büyük bir gurur ve böylesine büyük ve önemli bir şeyin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Daha önce Çin'de de, Dünya Kupası'nda da bulunmadım. Orada Türk Milli Takımı ile birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Çin'e kadar elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıp, orada kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.