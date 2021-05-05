978 at nerede? Kan donduran Ruam iddiası

İBB yönetiminin satın aldığı atlardan 978 tanesinin kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetim 224 atın öldüğünü belirtti. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atların Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürüttüğü öğrenildi. Akpolat'ın, Adalar ilçesindeki atların bulunduğu alanlarda bulunması ve Facebook'taki şahsi hesabından atlarla fotoğraf çektiği görülmüştü.

Fakat Akpolat'ın, İBB'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal paylaşım sitesi hesabından atlarla birlikte çekildiği fotoğraflarını silmesi dikkat çekmişti.

İBB'ye yetki verilmişti

Sabah'ın haberine göre; Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atlarla ilgilenmesi dikkat çekici bulunmuştu.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü

Adalar'da atların ilçe dışına çıkartılmasını İBB adına yasa dışı şekilde yürüten ve 224 atın ölmesinde sorumluluğu olduğu belirtilen CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, Salı günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İBB kaybolan atlara ilişkin skandallara yönelik derin bir sessizliğe bürünürken görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Akpolat, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine makamında ziyaret ederek, İlçemizle ilgili birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Başkanımıza nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Adalarımız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sağlıklı atlar öldürüldü" iddiası

Kaybolan atlarla alakalı paylaşımlarda bulunan ada sakinlerinin kullandığı sosyal medya hesabından ise "1179 at satın almış Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki burada atları bilen biriyle çalışmak yerine, İBB adına görev ve sorumluluğu bulunmayan bir parti başkanı ile çalıştı. Bu kez belki konu başka. Ama atlarla ilgili hatalarda, Akpolat'ın yönlendirmeleri etkili." İfadelerini kullandı. Diğer yandan bazı ada sakinleri İBB'nin sorumluluğundaki 224 atın çeşitli sebeplerden öldürdüğünü, sağlıklı atların ruam hastası atlarla birlikte kasıtlı olarak aynı ortama kapatıldığını ve hastalığın yayılması sonrası çok sayıda atın itlaf edildiğini iddia etti. Gerçeklerin ise 2 ay sonra yapılan muayenede ortaya çıktığını öne sürdü.