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97 kursiyer sertifikalarını aldı

Kilis’te, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde uygulanan proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 97 kursiyer sertifika aldı.

21 Mart 2019 Perşembe 12:49
97 kursiyer sertifikalarını aldı

Kilis’te, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde uygulanan proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 97 kursiyer sertifika aldı.


Geçim Kaynaklarına Erişim Fırsatlarının ve Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Yoluyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Arttırılması Projesi kapsamında Kilis’te, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Ormanİl Müdürlüğü tarafından uygulanan proje kapsamında, 225 başvuru arasından 100 kursiyer seçilerek eğitime alındı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 100 kursiyer arasından 97 kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika almaya hak kazandığını ifade ederek, “Proje sonucunda sertifikalı 97 kursiyerden 27’sinin işverenlerle yapılan görüşmeler sonucunda istihdam edildiği tespit edilmiştir. Eğitim alan kursiyerlerimize işbaşı eğitimlerinde kullanılmak üzere Kızılay tarafından eğitim malzemeleri dağıtılmıştır. Teorik Eğitimler sırasında ve ileri ki yaşamlarında faydalanabilmeleri için teknik konuları içeren kitapçıklar bastırılarak kursiyerlere dağıtımı sağlanmıştır. FAO yetkilileri tarafından verilen eğitim sonucunda proje döngüsü hakkında eğiticilerin teknik kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlanmıştır. Türk ve Suriyeli kursiyerlerin birlikte eğitim, uygulama yaparak kültür alışverişinde bulunmaları sağlanmış, birlikte hareket etme kapasiteleri geliştirilmiştir. Kurumumuzun ulusal ve uluslararası projelerdeki deneyimleri yeni bir uluslararası projeyle hem kursiyerlere hem de teknik personele katkı sağlamıştır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:49
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