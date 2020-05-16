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967 öğretmene ek ders ücretleri ödenecek

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenler ve usta öğrencilere ek ders ücreti ödeme destekleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:55:11 -
967 öğretmene ek ders ücretleri ödenecek

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenler ve usta öğrencilere ek ders ücreti ödeme destekleri devam ediyor. Düzce’de ise 967 öğretmen ek ders ücreti ödeme olanağından faydalanacak.


Korona virüs salgını nedeni ile ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin ne olacağı bilinmiyordu. Bu konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı bu kişilere ek ders ücreti ödeme olanağı sağlanacağını açıkladı. Bu kapsamda Düzce’de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödeme olanağından 967 kişi faydalanacak.

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