96 yaşındaki 30 yıllık muhtar aday olmayacak

Coşkuner, 67 yaşından bu yana muhtarlık yaptığı mahallesinde, genci ve yaşlısıyla ada sakinlerinin sevgisini kazandı. Vatandaşların, 2024’te yapılacak yerel seçimler için halen evine kadar geldiklerini ve “bırakma” dediklerini belirten Coşkuner, “Ben artık yaşlandım. Herkesle konuşamıyorum, derdimi anlatamıyorum. Muhtar olmayacağım. Zaten kulağımdan rahatsızım, her şeye cevap veremiyorum” dedi.