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Yaşam 96 yaşındaki 30 yıllık muhtar aday olmayacak
Yaşam

96 yaşındaki 30 yıllık muhtar aday olmayacak

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:21:00 -
96 yaşındaki 30 yıllık muhtar aday olmayacak

Büyükada’da yaklaşık 30 yıldır muhtarlık yapan İstanbul’un en yaşlı muhtarı Şerif Ali Coşkuner, mahallelinin aksi yönde ısrarlarına rağmen ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle artık görevini bırakmak istiyor.

Coşkuner, 67 yaşından bu yana muhtarlık yaptığı mahallesinde, genci ve yaşlısıyla ada sakinlerinin sevgisini kazandı. Vatandaşların, 2024’te yapılacak yerel seçimler için halen evine kadar geldiklerini ve “bırakma” dediklerini belirten Coşkuner, “Ben artık yaşlandım. Herkesle konuşamıyorum, derdimi anlatamıyorum. Muhtar olmayacağım. Zaten kulağımdan rahatsızım, her şeye cevap veremiyorum” dedi.

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