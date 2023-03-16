95 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 95 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 95 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehirde düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 95 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.