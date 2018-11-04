0553 313 94 23
impression

94 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Son yılların en sıcak sonbaharının yaşandığı Macaristan'ın başkentiBudapeşte'nin 94 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 12:00
94 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'de hava sıcaklığının son 94 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 21.6 dereceye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde başkentteki en yüksek sıcaklık oranının 3 Kasım 1924 yılında 20.5 derece ölçüldüğü, sıcaklık rekorunun 1 derece ile kırılarak 21.6 derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Başkent Budapeşte'nin yanı sıra ülke sıcaklık rekorunun da kırıldığına işaret edilen açıklamada, 3 Kasım 1970 yılındaki 23.5 derecelik ülke sıcaklık rekorunun Sarkad kentinde ölçülen 24.4 derece ile kırıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:00
  1. Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Budapeşte
  3. Sarkad

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli süpürgenin fişini çekerken akıma kapılıp can verdi
    1. Elektrikli süpürgenin fişini çekerken..
    2. Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu!..
    3. Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı
    4. İhracatçılara pasaport kolaylığı
    5. Akhisarspor fırsatı kaçırdı! 1-1
    6. Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden..
    7. Milli İHA'larda yerli haberleşme..
    8. Bakandan "haksız fiyat artışı"..
    9. Eren Derdiyok'un fişi çekildi!
    10. Vassel Ankaragücü için geldi!
    11. Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem..
    12. Filipinler’de 6.0 şiddetinde deprem..
    13. Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye..
    14. Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu..
    15. Pereira şampiyonluğa gidiyor!
    16. Avcı: Bizde 20-25 gol atan çıkmaz!
    17. Saadet Partisi belediye başkanı..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    19. Maratonda koşan keçiye madalya verildi
    20. Verilen yemekleri yemeden yavrularına..
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti