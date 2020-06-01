92 bin kök uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir tarlaya operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin ele geçirdiği 92 bin 500 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile ilgili gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Çelikalan Mahallesi ile Gürgendağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu tarlada ekili 92 bin 500 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 4 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

İfadesi alınan 2 kişi serbest bırakılırken, jandarmadaki sorguları tamamlanan B.M.(45) adlı kadın ile oğlu B.M.(19) ve E.K.(30) "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.