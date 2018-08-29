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90'lı yıllarda 726 kat artan dolar, AK Parti döneminde yalnızca 3,5 kat artmış

ABD'nin ekonomik operasyonlarıyla tansiyonu yükselen doların, hükümetin yerinde müdahaleleriyle gerileyişi sürerken, Türk ekonomisinin tarihsel seyri incelendiğinde doların en sakin yükselişinin AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştiği görüldü.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 23:43
90'lı yıllarda 726 kat artan dolar, AK Parti döneminde yalnızca 3,5 kat artmış

ABD'nin ekonomik operasyonlarıyla tansiyonu yükselen dolar, hükümetin yerinde müdahaleleriyle gerileyişini sürdürüyor.

Türk ekonomisinin tarihsel seyri incelendiğinde, doların en az yükselişinin AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştiği anlaşılıyor. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 1 milyon 678 bin TL seviyesinde bulunan dolar, ABD'nin ekonomik operasyonlarının etkisi de hesaba katıldığı halde, yaklaşık 16 yılda yalnızca 3,5 kat artmış.

90'LI YILLARDA DOLAR TAM 726 KAT ARTMIŞ

AK Parti iktidarindan önceki 12 yıllık sürede dolar tam 726 kat artarken, AK Parti iktidari döneminde ise yaklaşık 3,5 kat artmış. 1 Ocak 1992 tarihinde 2 bin 311 TL olan dolar, 2002 yılında gelindiğinde ise 1 milyon 678 bin TL'ye fırlamış.

SEZER-ECEVİT KRİZİ İLE TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

2001 krizi öncesinde 671 bin TL olan dolar, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatmasının ardından başlayan kriz ile bir yıl içerisinde 1 milyon 446 bine fırlamıştı.

19 Şubat 2001'de Cumhurbaşkanı Sezer'in Başbakan Ecevit'e Anayasa kitapçığını fırlatmasıyla yaşanan kriz neticesinde Türkiye'nin milli geliri 51 milyar dolar azalmıştı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 23:43
  1. Dolar
  2. Bülent Ecevit
  3. Ahmet Necdet Sezer
  4. 2001 krizi
  5. AK Parti
  6. ekonomi
  7. AK Parti hükümetleri

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