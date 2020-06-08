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Aktüel

90 zeytin ağacı yangında zarar gördü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Zeytin Bahçesindeki yangında 3 dönümlük alanda 90 Zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:17:38 -
90 zeytin ağacı yangında zarar gördü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Zeytin Bahçesindeki yangında 3 dönümlük alanda 90 Zeytin ağacının zarar gördüğü bildirildi.


Yangın Demirciler Mahallesi Karataş mevkiinde bulunan zeytinlik alanda başladı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir belediyesine ait 2 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, Orman işletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz de soğutma çalışmasına katıldı. Yangında Hüseyin Yılmaz’a ait 65, Hüseyin Çelik’e ait 25 adet olmak üzere 90 adet zeytin ağacının yandığı belirlendi.

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