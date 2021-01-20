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Yaşam 90 yaş ve üstü vatandaşlar nasıl aşılanacak?
Yaşam

90 yaş ve üstü vatandaşlar nasıl aşılanacak?

90 yaş ve üstü vatandaşlar nasıl aşılanacak? Koronavirüs salgınında aşılama süreci devam ediyor. Evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlı vatandaşların nasıl aşı olacağı merak ediliyor. Peki, yaşlılar nasıl aşılanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 21:30:00 -
90 yaş ve üstü vatandaşlar nasıl aşılanacak?

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'e evinde aşı yaptı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz'a aşıları yine evlerinde uygulandı.

Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

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