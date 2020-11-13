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Ekonomi 90 milyon dolarlık tazminat davası başladı
Ekonomi

90 milyon dolarlık tazminat davası başladı

Nissan'ın Japonya'da adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'a 90 milyon dolar tazminat talebiyle açtığı dava Tokyo'da başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:17:00 -
90 milyon dolarlık tazminat davası başladı

Nissan'ın Japonya'da adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'a 90 milyon dolar tazminat talebiyle açtığı dava Tokyo Bölge Mahkemesi'nde başladı. Şirket Ghosn'a şirket fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle açtığı mali suistimal davası duruşmasında sanık olarak eski Nissan yöneticisi Greg Kelly ve Nissan yetkilileri hazır bulundu. Şirketin Japonya'da açtığı davada, "Ghosn'un şirket yöneticisi olarak güvene dayalı görevini kötüye kullanması, Nissan'ın kaynakları ve varlıklarını suistimali" ile bağlantılı finansal zarar için 90 milyon dolar tazminat talep etti.

Ne olmuştu?

Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından kaynaklanan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 'mali usulsüzlük' ve 'görevini kötüye kullanma' suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alındı. Ardından kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

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