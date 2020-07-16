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Aktüel

90 milli sporcunun öğretmen ataması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:25:38 -
90 milli sporcunun öğretmen ataması yapıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 öğretmen atamasını gerçekleştirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 sözleşmeli öğretmen atama işlemi için 15-19 Haziran'da başvuruların alındığı hatırlatıldı.

Atama işlemlerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen öncelik sıralama tablosuna göre, 16 Temmuz'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, başvuran adayların, atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden, kullanıcı hesaplarıyla giriş yaparak öğrenebilecekleri kaydedildi.

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