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90 firariye şafak baskını
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Gündem 90 firariye şafak baskını
Gündem

90 firariye şafak baskını

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 90 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 06:59:00 -
90 firariye şafak baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 firariye yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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