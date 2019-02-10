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9 yıldır baba-kız olduklarını ispat etmeye çalışıyorlar

Harabe durumdaki tek odalı evlerinde yoksullukla mücadele eden 14 yaşındaki Yağmur ve babası İsa Yıldırım, 9 yıldır baba-kız olduklarını ispat etmeye çalışıyor.

10 Şubat 2019 Pazar 11:08
9 yıldır baba-kız olduklarını ispat etmeye çalışıyorlar

Henüz 7 aylık bebekken annesi tarafından terk edilen 14 yaşındaki Yağmur ile babası İsa Yıldırım, bir yandan harabe durumdaki tek odalı evlerinde yoksullukla mücadele ediyor, diğer taraftan 9 yıldır "baba-kız" olduklarını kanıtlamaya çalışıyor.

İmam nikahlı olması nedeniyle kızına soyadını veremeyen, bunların üstüne bir de çocuğu karısının eski eşinin nüfusuna alınan baba hukuk mücadelesine başladı.

Baba Yıldırım, "Kızım 7 aylıkken bir akşam işten eve geldim ama kimse yoktu. Bebeğim kanepede kendi başına yatıyordu. Isınmak için evde yatak odası takımlarını kırıp yakıyordum. Bir mumla cezvede mamasını ısıttığımı biliyorum. Günlük 20 liraya garsonluk yapıyordum, 15 lirasını bakıcıya ödüyordum. Kimliğini soyadım tutmadığı için çıkarttıramadım. Annenin 2004-2007 arasında resmi nikahlı eşinden de boşanması sürüyormuş. Kızım 2004'te dünyaya geldiği için annenin eski eşinin üzerine kaydedilmiş" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:08
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  2. Yağmur Yıldırım
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