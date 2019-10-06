9 yılda markalarıyla 3 milyon eve giren Modanisa Türk modasının rüzgârını dünyada estiriyor

Hitap ettikleri kitlenin dünya genelinde yaşayan ve kapalı giyinen bayanlar olduğunu söyleyen Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, “Bu insanlar, inançlarından ve değerlerinden vazgeçmeden şık olmayı istedikleri için Modanisa’yı tercih ediyor” diyerek başladı sözlerine... Başarı hikayelerinin 10 yıl öncesine dayandığını dile getiren Kerim Beyin anlattıklarına bakılırsa Modanisa, Türkiye ve 135 ülkede yaşayan bayanların, istedikleri marka kıyafet veya aksesuarı oturdukları yerden, uygun fiyatlı bir şekilde almalarının adresi oldu. “Bizim sadece giyim sektöründe hizmet verdiğimiz düşünülse de, sac ayağımız lojistikten finansa, yayıncılıktan tekstile geniş bir alanı kapsıyor” diyen Kerim Türe’den sohbetimizin ilk dakikalarında Modanisa’nın efsaneleşme sürecini dinledim.

İşin tam göbeğindeyim

Bu işe başlamadan bir yıl önce (2010) benim hayalimde böyle bir konumlandırma yoktu. Ailecek Samsunluyuz. Dedem, amcam ve babamın bir konfeksiyon tezgâhları vardı. Babam daha sonra beyaz eşya üzerine esnaflık yaparken, dedemle amcam aynı işlerine devam ettiler. O günlerde birisi gelip de bana, ‘’Sen konfeksiyon işiyle ilgileneceksin’’ deseydi, inanmazdım. Oysa ben, teknoloji ve reklam alanlarıyla ilgileniyordum. Kim derdi ki, gün gelecek hem konfeksiyon, hem teknoloji hem de yayıncılığın bir arada olduğu bir işi yapacağım... Şimdi tam da hepsinin göbeğindeyim.

Modanisa bayanların arayışından doğdu

Ben bu işe ilk baktığımda reklamcıydım ve şunu gördüm; etrafımdaki insanlarda giyim konusunda büyük bir arayış vardı. Bizden bir kuşak sonrakilerin beklentilerine de cevap verecek bir bakışla ilerliyorduk. Onlara, ‘’Siz yeni bir iş kurun, biz de size yardımcı olalım’’ diyorduk. O tarihlerde Etohum adlı organizasyonu kurduk. 2007’de fikirleri olan gençlere sermaye bulma yarışına girdik. Global krizi hissetmemize rağmen yılmadık ve gençlere karınca kararınca yardımcı olduk. O sırada gençlerin giyimi ve şıklığı konusunda bir eksikliğin olduğunu fark ettim. Bayanlar, uzun kollu bir bluz için kısa kollu iki bluzu bozarak bir çaba sarfettiklerini anlatıyordu. Hatta aynı aile içerisinde kapandığı zaman 50 yaşlarına gelmiş annesi ile gidip aynı mağazadan benzer kıyafeti almak zorunda olan genç kızlarımızın olduğunu işittim. Gözlemlerimi tekstilcilerle paylaştım ve onlara, “Yaşanılan böyle bir acı varken, lütfen sizler bir şeyler yapın. Ortada bir ihtiyaç var’’ mesajını verdim. Bunun altyapısını da sağlayabileceğimi dile getirdim. Onlardan gelen net cevap ’’Bizim kesim internetten alışveriş yapmaz’’ oldu. Bu mesaj benim için dönüm noktası olmuştur.

Bayanlar aradıklarını burada buldu

Girişimci yönümü giyim alanında da harekete geçiren gelişmelerin temelinde kazançtan ziyade toplumun önemli bir kesiminin ihtiyacının karşılanması vardır. Çünkü o kitlenin acı çekmesi karşısında durup izlemenin anlamlı olmadığını düşündüm. İstanbul’daki tesettürlü bir hanımefendinin gidip alışveriş yapacağı ilk adreslerden birisi Fatih semtidir. Başka kaç yer sayılabilir? Aynı şekilde diğer ülkelerdeki tesettürlü hanımefendiler için bu alanda bir imkân var mı? İşte biz bu imkânın oluşması için 10 yıl önce harekete geçtik ve Modanisa’yı kurduk. İlk satış ürünlerimizi de bir bluz ve eşarp olmak üzere memleketim olan Samsun’a gönderdim. O gün satışı yaptığımızda, size yeminle söyleyebilirim ki, kazançtan ziyade bir hanımefendinin talep ettiği ürünü adresine ulaştırmanın hazzını hissettim. Bugün ise 450 kişilik Modanisa Ailesi olarak 135 ülkeye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

İşimizin zorluğunu tahmin edemedim

Tabi ki, bizim işimiz bir talep ve bu talebi karşılamaktan ibaret değil. 2011 yılında başlarken, bu işin zorlukları olabileceğini de tahmin ediyordum ama bu kadar da zor olacağını etmiyordum. Nitekim işimizi geliştirdikçe zorluklar kapımızı çaldı. İnternette ürünle ilgili bilgiye yer vermekten o ürünü temin etmeye, depolamaya, müşteriye ulaştırmaya, zaman zaman iadeler trafiğinin olmasına varıncaya kadar farklı farklı kalemlere kafa yormak tabi ki zor oldu. Bunda ekipteki arkadaş sayısının azlığı, profesyonelleri bulamamamız gibi faktörler de rol oynadı.

Çözüm ortaklarımız da var

Operasyonlarımızı; ulaşım (Kargo şirketleri), finansman (bankalar - kredi kartları), tasarımcılar, yurt dışı bağlantılarımızda rol olanlar (gümrük, taşıma, sigorta) başta olmak üzere 12 ayrı çözüm ortağı olan alanlarla götürüyoruz.

105 bin ürünlü dev bir marka

Bizde 105 çeşit ürün bulunuyor. Bunlarda ağırlık tekstilde olup takı, çanta ve diğer aksesuarlar da var. Bunların hepsini bir mağazaya sığdırmak zordur. Bir bayan evinde otururken, web sayfamıza girdiğinde 75 bin çeşit tekstil ürününden dilediğini kataloğumuzda anında görebiliyor. Renginden bedenine tüm detayları görebildiği gibi o ürünü aldığında ne ile kombinleyebileceği konusunda da fikir ediniyor. Bayanlar için oldukça önemli olan bu ihtiyacı da merkezimizde görev alan stilistler kurguluyor. Bizim yaptığımız iş hanımlar için hem kolaylığı beraberinde getiriyor hem de ucuzluğu sağlıyor. Ayrıca ürünler arasında her türlü kıyaslama imkânını da sunmuş oluyoruz.

105 bin ürünün bir arada olduğu dev bir marka düşünün. Neticede rekabet bir taraftan bizleri zorlarken bir taraftan da gelişmemize katkı sağlıyor. Ürünlerimizin yüzde 25’ini özel ürettiriyoruz. Tamamı Modanisa için üretilen bu ürünlerin kreasyonları da bize ait olup, müşterilerimizden büyük ilgi görüyor.

Kazancımız alışverişteki süreklilik

Bizlerden alışveriş yapan hanımefendilerin gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamamız lazım ki aynı hanımefendi daha sonra yine bizi tercih etsin. Benim bir kere yaptığım satıştan elde ettiğim kâr sıfırdır. Bizde süreklilik esaslı bir alışveriş modeli kazancı beraberinde getirebilir. Bu nedenle hanımefendilerin ilk alışverişteki intibaları ikincisi ve devamı için önem arzediyor. Bir ürünün alışverişinde tüm kalemler çıkarıldığında elde edilen kazanç oranı yüzde 2 – 2.5 oranındadır.

Raylardaki vagon gibiyiz

Bizim sadece bir ülkede müşteri kitlemiz yok. Bugün itibariyle 135 ülkeye ürün satıyoruz. Türkiye’den 850’den fazla üreticinin ürününü dünyaya satıyoruz. Bir tren yolu üzerinde vagon gibiyiz. Her ülkede de kadınların giyimle ilgili farklı talepleriyle karşılaşabiliyoruz. Mutlaka bu talebe karşılık gelen ürünlerimiz de oluyordur. Meksika’dan Papua Yeni Gine’ye kadar müşteri portföyümüz mevcut. Nerede Müslüman bir nüfus varsa oradan mutlaka bir taleple karşılaşıyoruz. Kanada’daki bir müşterimizin istediği ürünü aldıktan sonra Türkiye ziyaretinde bize yapmış olduğu gönülden teşekkürü unutmuyorum.

Bayanlar hem alıyor hem de ödüyor

Alışverişleri bayanlar yaparken ödemeyi de yine ağırlıklı olarak bayanların yaptığını görüyoruz. Kayıtlı müşterilerimiz arasında erkeklerin oranı yüzde 15’i geçmez. Tabi ki bu kitlenin hepsi de kredi kartı kullanıyor. Özel günler arasında da en çok anneler gününde tercih ediliyoruz.

4 mevsime uygun ürün var

Bizde dört mevsime uygun ürünler mevcut. 7 ayrı bölgede 5 dilde hizmet veren web sayfamız var. İnternette satış amaçlı kullandığımız ara yüzlerde her ülkenin kendisine ait sayfaları yer alıyor. Yayınlarımızı Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde gerçekleştiriyoruz. Aylık 16 milyonun, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyoruz. Tuzla’daki depomuzdan dünyanın dört bir yanına gönderim yapıyoruz. 9 yılda en az bir Modanisa ürününün girdiği ev sayısı 3 milyonu aştı.

Bugune kadar en çok rağbet gören ürünlerimiz iç piyasada uzun elbise ve eşarp olurken yurt dışında uzun tunikler oldu.

5 dünya markası çıkarabilsek ne mutlu

Biz modanın güncel trendine göre hareket ediyoruz ve olanın üzerinden ticaret yapıyoruz. Çözüm ortağımız olan 850 marka modanın trendini çok iyi biliyor. Biz de bu markaların ürünlerini dünya genelinde en iyi şekilde sergiliyoruz. Bu yolla bir hedefimiz de Türkiye’den 5 bilinen markanın öne çıkarılmasını sağlamaktır. Eğer Modanisa olarak buna vesile olabileceksek ne mutlu bizlere.

Ticaret Bakanlığına teşekkür ederiz

’’Ürünlerimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz, yüzde 20’si ise iç piyasada alıcı buluyor’’ diyen Kerim Türe, ’’Üç yıldır Türkiye’nin e ihracat şampiyonuyuz. Buradan Ticaret Bakanlığına da teşekkür ediyorum. E- ihracat konusunda bizlere hakikaten yardımcı oluyorlar. Biz, 10 yıl önce bu işi planladığımızda e- ihracat konusunda mevzuat yoktu. O zamanlar herhangi bir ürünü yurt dışına gönderdiğimizde o ürün ihraç edilmiş sayılmıyordu. Elektronik gümrükleme sisteminin çıkması çok iyi oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) katkıları ile KDV iadesi alınması imkânını ilk kez biz gündeme getirip çıkarttık. Bunları yaparken İstanbul Ticaret Odası ve ilgili diğer kurum kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olduk. Ekonomi Bakanlığı destekli markalaşma programı olan Turquality de 7 – 8 yıllık emeğin sonucunda doğmuştur. Biz, inovatif ürünlerimizle 2016, 2017 ve 2018 e-ihracat şampiyonu olduk. 2020’de 200 milyon dolar, 2023’te 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var.

İşimin gizli müşterisiyim

İnternet artık günlük hayatımızın büyük bir bölümde rol oynuyor. Ben de internetten alışveriş yapıyorum. Hatta kıyafet konusunda rakiplerimizin hizmetlerini takip ederken hanımım için alışveriş yaptığım da oluyor. İlk adımdan teslime kadar takip ediyorum. Kendi işimin gizli müşterisiyim diye bilirim. Şirket içinde de gelen müşterilerden gelen e-postaları, talep ve şikâyetleri bizzat takip ediyorum. Sorunlarla ilgileniyorum. En çok şikâyet konusu ise ‘bedenim uymadı’ oluyor. Biz de hemen kargoya geri vermelerini rica ediyoruz. Ücretsiz iade ile geri ödeme yapıyoruz.

Kargo bedelleri belimizi büküyor

Lojistikle ilgili büyük zorluklar yaşıyoruz. Ürünlerin hem gönderilmesinde hem de iade alımlarımda bunu yaşıyoruz. Yurt dışı kargo bedelleri de oldukça yüksek. Kargo postalarında devletin devreye girmesi gerektiği kanaatindeyim. Devletimizin atacağı adımların hepimize yararı olacaktır. Gönderimlerde yüzde 20 KDV ödeniyor. İade durumunda yüzde 8’lik bölümü geri alamıyorum. Benim gönderdiğim ürün iade olarak geri geldiğinde gümrükte benden yeni bir KDV daha isteniyor. Artık sıranın bu problemi de çözmeye geldiğini söylemek isterim. Geri dönen ürünlerin iadesiyle ilgili bir yönerge çıkarıldı.

Ben olsaydım...

İş yaşam dengesini daha iyi kurabilen bir insan olmak isterdim. Çünkü insanların kendisine, sevdiklerine ve arkadaşlarına da zaman ayırması gerekiyor. Sağlıklı beslenme de hem vücut direncimiz hem de fiziki görüntümüz önemli dinamiklerinden birisi. Buna da dikkat etmekte yarar var. (Kerim Türe)