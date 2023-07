9 Türk üniversitesi ilk 500’de yer aldı

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarınca (URAP) hazırlanan araştırmaya göre, ODTÜ (RUR: 336),

Hacettepe Üniversitesi (Leiden: 433),

İstanbul Üniversitesi (ARWU: 450),



İTÜ (RUR: 384),

İ. D. Bilkent Üniversitesi (RUR: 485),

Boğaziçi Üniversitesi (RUR: 437 ve US N&W REPORT: 377),

Koç Üniversitesi (QS: 477, RUR: 362 ve THE: 450),

Sabancı Üniversitesi (RUR: 434 ve THE: 450) ve Çankaya Üniversitesi (THE: 450 ve US N&W REPORT: 173) oldu.

Bunun yanı sıra, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul, Ankara, İstanbul Teknik olmak üzere 5 üniversite de 11 dünya sıralamasının 11’inde de yer aldı.

Gazi, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ise 10 dünya sıralamasında girdi.

Ege, Koç, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik, Erciyes üniversiteleri 9 sıralamada; Atatürk, Marmara, Karadeniz Teknik, Bursa Uludağ, Sabancı, Süleyman Demirel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ise 8 sıralamada; İstanbul, Cerrahpaşa, Fırat, Selçuk, Çukurova, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Kocaeli, Gebze Teknik, İnönü, Van Yüzüncü Yıl, Başkent üniversiteleri ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 7 sıralamaya girmeyi başardı.

Türkiye’deki üniversitelerden 12’si ise 6 sıralamada yer aldı. Bir sıralamaya girebilen üniversitelerin sayısı 70 oldu.