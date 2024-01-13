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Gündem 9 şehitimiz varken teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdi
Gündem

9 şehitimiz varken teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-01-13 20:12:00 -

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askerlerimizin bulunduğu üsse sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

Geçtiğimiz gün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 9 Mehmetçik şehit olurken, 9 baba ocağına da ateş düştü.

Kahraman Mehmetçiklerimizin intikamı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarla alındı. Terör yuvaları hem karadan hem de havadan ateşe alındı.

Sessiz harflerle kılık değiştiren terör örgütü uzantıları elebaşı APO'ya selam gönderdi

Öte yandan şehit haberlerini aldığımız dakikalarda bölücü terör örgütü

PKK/KCK/YPG/PYD'nin siyasi uzantısı HDP/DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayları tanıtımı programı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a saygı ve selam konuşması ile başladı. İşte o skandal sözler...
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