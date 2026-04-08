Dünya
Dünya

Alçak provokasyon! Hollanda'da Zaandam Sultan Ahmet Camisi'ne kalleş saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alçak provokasyon! Hollanda'da Zaandam Sultan Ahmet Camisi'ne kalleş saldırı

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Zaandam Sultan Ahmet Camisi'ne kalleşçe bir saldırı düzenlendi.

Hollanda Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamada, 4 Nisan Cumartesi gecesi gerçekleşen saldırıda, kötü niyetli kişilerce gizlice cami avlusuna girilerek saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, olayın münferit bir saldırı olmadığı ve Hollanda'daki ibadethanelere yönelik pek çok saldırının bir parçası olduğu aktarıldı.

Camilerin daha önce tehdit mektupları, tahribat, yıldırma ve hatta fiziksel şiddetle karşı karşıya kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu olayların üst üste gelmesi Müslüman toplulukta büyük huzursuzluk ve güvensizlik duygularına yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hollanda'daki yetkililer, olayı öncelikle soruşturmaya, sorumluları bulmaya ve daha fazla tırmanmayı önlemek için uygun önlemler almaya çağrıldı, ülkede camiler ve diğer dini kurumların güvenliğine sürekli dikkat edilmesi talep edildi.

 

"Olayın bir kaza veya istemsiz olması söz konusu değil"

Hollanda Diyanet Vakfı Sözcüsü İsmail Mercimek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili polise suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Mercimek, "Polis, bize ve cami yönetimine gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi. Maalesef caminin ön tarafındaki yeni eğitim alanında meydana gelmesi sebebiyle elimizde yeterli görüntü bulunmuyor." dedi.

Olayın bir kaza veya istemsiz olamayacağını vurgulayan Mercimek, "Şunu söyleyebiliriz; bu alan sürekli olarak demir çitlerle kapatılıyordu. Bu duvarın yıkılması için birinin, o çitleri açıp gelip yıkmaya çalışması lazım. Yani olayın bir kaza veya istemsiz olması söz konusu değil. Doğrudan camiye bir saldırı bu." sözlerini sarf etti.

