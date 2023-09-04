9 milyon 450 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi
Ankara’da şüpheli bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 9 milyon 450 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Ankara - Niğde otoyolu Gölbaşı istikametinde şüpheli bir tırı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 9 milyon 450 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaraların tek seferde yakalanan en fazla miktar olduğu kaydedildi.
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