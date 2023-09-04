9 milyon 450 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Ankara - Niğde otoyolu Gölbaşı istikametinde şüpheli bir tırı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 9 milyon 450 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaraların tek seferde yakalanan en fazla miktar olduğu kaydedildi.