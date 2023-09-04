  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 9 milyon 450 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi
Yerel

9 milyon 450 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 10:09:00 -
9 milyon 450 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Ankara’da şüpheli bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 9 milyon 450 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Ankara - Niğde otoyolu Gölbaşı istikametinde şüpheli bir tırı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 9 milyon 450 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen sigaraların tek seferde yakalanan en fazla miktar olduğu kaydedildi.

Maltepe Belediyesi'nin eski çalışanından CHP'li Başkan Ali Kılıç hakkında şok eden iddia!
Maltepe Belediyesi'nin eski çalışanından CHP'li Başkan Ali Kılıç hakkında şok eden iddia!

Siyaset

Maltepe Belediyesi'nin eski çalışanından CHP'li Başkan Ali Kılıç hakkında şok eden iddia!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor
Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Kadın - Aile

Yiyen sigarayı bırakıyor! 20 gün boyunca tüketirseniz, bilim insanları söylüyor: İçince, bakın ne oluyor

Gümrük Muhafaza’dan sigara kaçakçılarına büyük darbe
Gümrük Muhafaza’dan sigara kaçakçılarına büyük darbe

Aktüel

Gümrük Muhafaza’dan sigara kaçakçılarına büyük darbe

Uzman isim açıkladı! Sigara içenlerde bu sorun daha çok görülüyor
Uzman isim açıkladı! Sigara içenlerde bu sorun daha çok görülüyor

Sağlık

Uzman isim açıkladı! Sigara içenlerde bu sorun daha çok görülüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ADİL

ya neyi yakalmışlar türkiyenin dört bir yanında kaçak sigara kaçak tütün marketleri oluşmuş ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23