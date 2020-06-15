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Aktüel

9 metre yükseklikten düşen 16 aylık bebek hayatını kaybetti

Bilecik’te bir binanın 9 metre yüksekliğindeki penceresinden düşerek ağır yaralanan 16 aylık bebek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:41:19 -
9 metre yükseklikten düşen 16 aylık bebek hayatını kaybetti

Bilecik’te bir binanın 9 metre yüksekliğindeki penceresinden düşerek ağır yaralanan 16 aylık bebek hayatını kaybetti.


Olay; Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere Haceloğlu Mahallesi Remziye Hisar Sokak üzerinde bir evin 9 metre yüksekliğindeki penceresinden düşen 16 aylık bebek Eymen Enes G. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan minik bebek, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebek Eymen Enes G.’nin cenazesi Osmaneli’nde defnedildi.

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