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9 kişiyi katletmişti... Mahkemeden ceza yağdı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi ve 8 akrabasını öldüren Yusuf Taş'a mahkemeden ceza yağdı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:55
9 kişiyi katletmişti... Mahkemeden ceza yağdı

Gaziantep'te ayrı yaşadığı eşi ve 8 akrabasını öldürdüğü, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 kez müebbet ve 37 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Yusuf Taş tutuklu bulunduğu Kırıkkale Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taş'a yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan babası Halil Taş, kardeşi Şerif Taş, dayısı Arif Toz ve Mehmet Eraslan ile öldürülen Tuğba Taş'ın annesi Kudret Taş ve taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Nesrin Özkan da duruşmada hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık Yusuf Taş, Tuğba Taş olayından sonraki cinayetleri hatırlamadığını öne sürdü.

Sanık Mehmet Eraslan da sanığa otobüs bileti almaktan başka suç işlemediğini belirterek yaptığının suç olduğunu bildiğini ve pişman olduğunu söyledi. Sanıklar Halil ve Şerif Taş da suçsuz olduklarını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Taş'ı eşi ve 3 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez müebbet, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle "kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 18 yıl hapis ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ile bin 200 lira para cezasına çarptırdı.

Sanık Taş'ın kardeşi Şerif Taş ile sanık Mehmet Eraslan'a "suçluyu kayırma" suçundan altışar ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Halil Taş ile Arif Toz ise beraat etti.

Dehşet saçtı

Merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde 5 Ocak 2015'te Yusuf Taş, aralarında eşinin de bulunduğu 4 kişiyi silahla öldürmüş, 2 kişiyi yaralamıştı. Taş, ayrıca olaydan kısa süre sonra Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'ndeki bir evde amcası, yengesi ve 3 çocuklarını da silahla öldürmüştü.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:55
  1. Kırıkkale
  2. Gaziantep
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