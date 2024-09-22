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Yerel 9 katlı bina böyle yerle bir oldu
Yerel

9 katlı bina böyle yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-22 09:12:00 -

Hatay'da ağır hasar alan binanın yıkım anların dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yıkımı havadan dron görüntülendi.

"Binaya bakıyordum bir anda bina düştü ve yıkıldı"

Binanın yıkılma anına şahit olan Ahmed Salam, "Depremde hasar alan bina yıkıldı. İş makinesi vurarak binayı yıktı. Binaya bakıyordum bir anda bina düştü ve yıkıldı" ifadelerini kullandı.

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