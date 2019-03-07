



İSTANBUL (AA) - Zihinsel engelli sporcuların mücadele edeceği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu'nda yarın başlayıp 3 gün sürecek şampiyonanın açılış töreni, TOSSFED Başkanı Birol Aydın, INAS Avrupa Başkanı Fausto Pereira ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın da katılımıyla Bayrampaşa'daki WishMore Hotel'de gerçekleştirildi.

Türkiye dışında Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz, Faroe Adaları ve Norveç'ten sporcuların yer alacağı şampiyonanın açılış töreninde konuşan TOSSFED Başkanı Birol Aydın, rekor sayıda bir katılımla organizasyonu gerçekleştireceklerini aktardı.

"Tarihi bir gün yaşıyoruz çünkü Avrupa'dan çok özel, çok temiz yürekli, asla ayrım bilmeyen özel çocukları misafir ediyoruz." diyen Aydın, şöyle konuştu:

"Biz büyük Türkiye olarak sizleri İstanbul'da görmekten son derece mutluyuz. Federasyon olarak amacımız, engellilere ulaşarak spor yaptırmak. Özel sporcuları çok seven bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Bu yüzden dünyanın en şanslı milletiyiz. Türkiye son yıllarda büyük organizasyonlarda Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olmuştur. Bu çocuklara ne kadar önem verdiğimizi Avrupa'ya gösterdik. Başta özel sporcuların babası, ağabeyi olan Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere emeğe geçenlere teşekkür ediyorum."

INAS Avrupa Başkanı Fausto Pereira ise üst seviyede bir organizasyon olacağına inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



