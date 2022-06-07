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Yerel 9 ilde operasyon! Gözaltılar var
Yerel

9 ilde operasyon! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 9 ilde, FETÖ'nün TSK "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 08:59:00 -
9 ilde operasyon! Gözaltılar var

İstanbul merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan 4 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 7 astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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