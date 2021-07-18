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Aktüel 9 günlük bayram tatilinde seyahat yoğunluğu
Aktüel

9 günlük bayram tatilinde seyahat yoğunluğu

9 günlük bayram tatilini fırsat bilip seyahat etmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 16:23:00 -
9 günlük bayram tatilinde seyahat yoğunluğu

9 günlük bayram tatilini fırsat bilip seyahat etmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdular. Buna bağlı olarak yaşanabilecek kazaları en aza indirmek için denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, 9 günlük tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi için 14-26 Temmuz tarihleri arasında 120 bin 372 ekip/tim ile 226 bin 586 personel görev yapacak.

Bu kapsamda, şehrin belirli noktalarında uygulama gerçekleştiren trafik ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ankara'nın Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun'la bağlantısını sağlayan yollar üzerindeki uygulama noktalarında, ekiplerce durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol ediliyor. Polis ekipleri, sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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