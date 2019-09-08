0553 313 94 23

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu

- Organizasyonda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda milli atlet Yayla Kılıç birinci oldu

08 Eylül 2019 Pazar 14:04
9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu


İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise milli atlet Yayla Kılıçbirinciliği elde etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve bu yıl yedincisi düzenlenen organizasyona yaklaşık bin 700 atletin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eski milli atletler Semra Aksu ve Veli Ballı da katıldı.

Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği sertifikalı sporcular, Mustafa Kemal Sahil Yolu'ndan devam ederek İnciraltı Açık Hava Tiyatrosu'ndan döndü ve aynı güzergahı takip ederek Cumhuriyet Meydanı'nda finişe ulaştı.

Yarışmada erkekler kategorisinde 1 saat 5 dakika 26 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı Getaye Gelaw birinci, 1.05.43 ile milli atlet Sezgin Ataç ikinci, 1.06.48 ile Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa da üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise 1 saat 16 dakika 11 saniyeyle milli atlet Yayla Kılıç yarışı birinci bitirirken, 1.16.48 ile Meryem Erdoğan ikinci, 1.17.25 ile Dilan Atak ise üçüncü geldi.

Yarı maraton Türk sporcular ve master sporcular kategorilerinde de ödüller verilen organizasyonda dereceye giren atletlere toplam 103 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:04
  1. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
  2. Atletizm
  3. Getaye Gelaw
  4. İzmir
  5. Semra Aksu
  6. Tunç Soyer
  7. Veli Ballı
  8. Yayla Kılıç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orta Asya çadır geleneğinin örneği: ’İnce Minareli Medrese’
    1. Orta Asya çadır geleneğinin örneği:..
    2. Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik
    3. Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan..
    4. Bakan Varank, TEKNOFEST roket..
    5. Fas’ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
    6. Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan..
    7. Okay Yokuşlu milli takım aday..
    8. En ’havalı’ satış
    9. A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı..
    10. Doç. Dr. Kınık herkese açık 'Wifi'..
    11. Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı
    12. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    13. Sünnet çocukları belediye başkanı ve..
    14. Sokak köpekleri vatandaşların korkulu..
    15. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
    16. Tatil planı yapanlar dikkat! Uzmanlar..
    17. ERGİM 3. Olağan Kongresini..
    18. Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
    19. Dünya Motokros Şampiyonası’nda..
    20. MHP il başkanı Güngöralp’tan yeni..
    21. Diyarbakır’da hibe, proje ve eğitim..
    22. İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor
    23. İlk ortak kara devriyesi tamamlandı
    24. Şehit Özel Harekat Müdürü Kansuva son..
    25. Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı
    26. Sefer halindeki halk otobüsü yandı
    27. Hasta kızı için güreşti, yenilince..
    28. Çorum’da 90 bin 890 öğrenci ders başı..
    29. Başkan Esen, köprü sorununu çözüyor
    30. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden örnek..
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'