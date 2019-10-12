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9 ayda 2 milyarlık konut sattı

Şirketin KAP'ta yer alan açıklamasına göre Emlak Konut, yılın ilk 9 ayında 2 milyar liralık satış gerçekleştirdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:48
9 ayda 2 milyarlık konut sattı

Emlak Konut, 2019’un ilk 9 ayında 2 milyar liralık satış yaptığını açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 3. Çeyrek verilerine göre satılan bağımsız bölümlerin toplam değeri 2.001.273.339 TL olup, böylece hedefimiz olan 4.18 milyar TL’ye yüzde 48 oranında ulaşılmıştır. Şirketimiz, bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada söz konusu dönemde yabancılara 483 milyon 803 bin liralık 316 bağımsız bölüm satıldığı da kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:48
  1. Emlak Konut
  2. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

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