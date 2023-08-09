9 Ağustos 2020: Kanaat Önderi Aziz Kutluay'ın vefatı

Abdülaziz Kutluay (Aziz Hoca) 1950’de Mevlid Kandili günü Şanlıurfa’da doğmuştur. Şanlıurfa’da kandil gecelerine “Aziz Gecesi” denildiğinden, babası Osman Efendi ve Annesi Fethiye Hanım tarafından kendisine “Abdulaziz” ismini verilmiştir. Abdülaziz Kutluay bir yaşına geldiği zaman annesi Fethiye Kutluay’ı kaybetmiştir. Abdulaziz Kutluay, ilkokul, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamlamış. Şanlıurfa’daki birçok âlimden istifade etmiştir.







Aziz Hoca, tornacı ustası olarak 23 yıl bir kamu kurumunda çalışmış 1993 yılında emekli olmuştur. Bu işyerinde çalışmaya başladığı ilk yıllarda işyeri arkadaşları ve halkın yardımlarıyla buraya bir cami yaptırmıştır. Bu camide fahri olarak önce müezzinlik sonra imam hatiplik daha sonra da fahri vaizlik yapmıştır.

Türkiye’nin birçok yerinde düzenlenen konferanslara, panellere, açık oturumlara konuşmacı olarak katılan Kutluay, birçok televizyon ve radyo programına konuk oluş ve program düzenlemiştir. Vaaz ve konuşmalarından birçok kaset ve CD’leri bulunmaktadır.



28 Şubat sürecinde yaptığı bir konuşmadan dolayı 8 ay Akçakale Cezaevinde yatmış. Burada da İslami tebliğ görevini sürdürmüştür. Aziz Hoca, İslami tebliğ çalışmalarının yanında kurmuş olduğu “Şanlıurfa Aşevi” vesilesiyle yaklaşık 30 sene boyunca fakir fukaraya sıcak yemek dağıtmıştır.







Yakalanmış olduğu şeker hastalığından dolayı tedavi gören Aziz Hoca, 1 Ağustos 2020 tarihinde Coronavirus testinin pozitif çıkması üzerine Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Aziz Hoca 9 Ağustos 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.