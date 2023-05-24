85 yıldır “Önce Halk, Sonra Banka”

Esnaf, sanatkar ve küçük meslek sahiplerine uygun koşullarda kaynak aktarmak amacıyla “Halkbank ve Halk Sandıkları Kanunu” ile 23 Mayıs 1938 tarihinde faaliyetlerine başlayan Halkbank, 85’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 85’inci yılda Halkbank’ın yurt içi ve yurt dışındaki hizmet birimi sayısı bin 166’ya, çalışan sayısı ise 27 bine ulaştı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Cumhuriyetimizden 15 yaş genç olan bankamız 85’inci yaşını kutlarken; geçmişten bugüne yüzbinlerce işletmemize hizmet vermenin gururunu yaşıyor. Gücünü halkımızdan alan ve milletimizin hafızasına ‘Halkın Bankası’ olarak yerleşen Halkbank’ın bugünlere gelmesinde emeği bulunan geçmişte görev yapmış ve günümüzde görev yapmakta olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Reel sektörü güçlendiriyor

Arslan, Halkbank ile beraber, tüm kamu bankalarının Türkiye’nin reel sektörünü güçlendiren önemli bir misyona sahip olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Halkbank bugün Türkiye ekonomisinin önde gelen güçlü bankalarından biri haline geldiyse buradaki en önemli pay, kurulduğumuz günden itibaren üretime dayalı ekonomik kalkınmaya destek vermiş olmamızdır. 23 Mayıs 1938’de Halk Sandıkları kanunuyla esnaf, sanatkâr ve küçük meslek erbabını desteklemek üzere faaliyetlerine başlayan bankamız, dünden bugüne Türkiye’nin girişimcilerinin, yatırımcılarının, esnafının, KOBİ’sinin gerek iyi gerekse kötü gününde yanında olmuştur.

Pazar payı yüzde 21

KOBİ’leri destekleme misyonumuzu, bugün ulaştığımız yüzde 21’lik pazar payımızla Türkiye’nin lider KOBİ Bankası olarak geliştirmeye ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Ekonomik hayatın itici gücü olan kadın girişimcilerimiz, ülkemizin her noktasındaki kadın kooperatiflerimiz Halkbank ile büyüdü. 2021 yılından beri yürüttüğümüz kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarımızla toplamda 190 bin kadına ulaştık ve 41 milyar TL finansal kaynak sağladık. Ayrıca 2022 yılında yeniden hayata geçirdiğimiz Girişimci Kredileri ile gençlerimize iş hayatında güçlü bir şekilde var olabilmeleri için hazırladığımız ürünlerimizle destek olmayı hedefledik. 105 binden fazla girişimcimizin 20 milyar TL’lik destekten yararlanmasını sağladığımız için mutluluk duymaktayız.”

Yerli üreticiyi her zaman el üstünde tutarak yeni yatırımlara teşvik ettiklerine vurgu yapan Arslan, “Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye ekonomisinin güçlü biçimde ayakta durması ve reel sektörün ekonomik döngüye olan katkısının her geçen yıl yükselmesinde Halkbank’ın payı yadsınamaz. Sunduğumuz kredi seçenekleriyle ihracatı desteklerken; yerli üreticiyi her zaman el üstünde tutarak yeni yatırımlara teşvik ettik” ifadesini kullandı.

Aktif büyüklük 1.6 trilyon TL’ye ulaştı

Halkbank olarak önceliklerinin iktisadi faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlamak olduğunu belirten Arslan, Halkbank’ın güncel finansal göstergeleri hakkında ise şu bilgileri verdi: “Aktif büyüklüğümüz yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 1.6 trilyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde nakdi kredilerimiz 1 trilyon TL’nin üzerine çıkarken; gayri nakdi kredileri de içeren toplam kredilerimiz yüzde 69 artışla 1.4 trilyon TL seviyesine ulaştı. KOBİ kredilerini de içeren ticari kredilerimizi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artırarak 868 milyar TL’ye ulaştırdık. Ticari nitelikli kredilerimizin yüzde 58’ini KOBİ’lere aktardık. KOBİ kredileri alanında yüzde 21’lik pazar payımız ile liderliğimizi sürdürüyoruz.”

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