0553 313 94 23

85 yaşındaki adam evinde öldürülmüş olarak bulundu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Tahir Kaya, komşuları tarafından evinde av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:21
85 yaşındaki adam evinde öldürülmüş olarak bulundu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Tahir Kaya (85), yalnız yaşadığı evinde av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Yemişli Köyü'nde Tahir Kaya, yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın, öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Kaya'nın, sırtından av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldüğü saptandı. Tahir Kaya'nın cenazesi, evde yapılan incelemeden sonra Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:21
  1. Kastamonu
  2. Çatalzeytin ilçesi
  3. Tahir Kaya
  4. cinayet
  5. evinde ölü bulundu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis memuru, otomobilinde intihar etti
    1. Polis memuru, otomobilinde intihar etti
    2. AK Parti'nin Gaziosmanpaşa mitingi
    3. Arjantin Tango Kulüplerarası Türkiye..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Otomobil aydınlatma direğine çarptı:..
    6. Ferrari Portofino’ya İspanya’dan..
    7. Yolun karşısına geçmek isterken aracın..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Şehit edilen Müslümanlar için gıyabi..
    10. Süper Amatör Lig’de Cizre Serhatspor..
    11. 85 yaşındaki adam evinde öldürülmüş..
    12. Gaziantep’te dolu yağışı hayatı..
    13. “Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel..
    14. Beton, rakip tanımadı
    15. "Biz medyaya değil meydanlara..
    16. Lösemi hastası Çınar için "kök hücre..
    17. İran'da Petrol Bakanlığına bağlı..
    18. Muğla'da 3.7 şiddetinde deprem
    19. Cumhurbaşkanı aldığı köfte sözüne..
    20. "Milli Teknoloji Hamlesi" konferansı
    21. Vali Pekmez ve beraberindekiler şehit..
    22. Sağlık Bakanı Koca, “Yurtdışından..
    23. Elazığspor - Adana Demirspor maçının..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz bu dünyada..
    25. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 -..
    26. Tekerlekli sandalyedeki kocasını..
    27. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0..
    28. Çukurca’nın doğal ürünleri ‘Zap’..
    29. Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı
    30. 35 kişinin yaralandığı kazayı yapan..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler