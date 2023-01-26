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Yerel 85 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

85 kaçak göçmen daha yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 85 düzensiz göçmen yakalandı, kaçakçılık amaçlı kullanılan 3 araca el konuldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 12:01:00 -
85 kaçak göçmen daha yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Ocak tarihlerinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde, 85 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.

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