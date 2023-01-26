85 kaçak göçmen daha yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 85 düzensiz göçmen yakalandı, kaçakçılık amaçlı kullanılan 3 araca el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-19 Ocak tarihlerinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde, 85 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.