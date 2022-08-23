Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman alınacak?

85 bin sağlık personeli branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları tarihi

Konuya dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de, “Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı. Sağlık personeli alımı branş dağılımı, başvuru şartları ve başvuru takvimi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.