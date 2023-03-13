84 yaşındaki ‘Dede’ okuma azmiyle gençlere örnek oluyor
Konya’da 84 yaşında olmasına rağmen azimle çalışarak ortaokulu tamamlayan, 4 çocuk, 25 torun sahibi Dede Öztürk, okumanın yaşının olmadığını gençlere gösteriyor.
Ortaokul diplomasını çerçeveletip yaşadığı evin duvarına asan Öztürk, hayatı boyunca yeni şeyler öğrenmeyi, insanlara faydalı ve örnek olmayı amaçlayarak yaşadığını söyledi.
Öztürk, “Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt yaptırdım, duyanlar çok güldü. ‘Ben şimdi avukat, doktor olsam ne olur?’ dedim. ‘Gençliğe örnek olabilir miyim?’ diye okula yazıldım. Her gün kitap okudum. Okuduğumu anladım, imtihanları verdim” diye konuştu.
Öztürk dede sağlık sorunları nedeniyle eğitimini daha fazla ilerletemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyor.