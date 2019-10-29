84. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı soru ve cevapları görüntüleme ekranı

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Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sınav sonuçları itiraz tarihleri

11-15 Kasım: Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Otomasyon projesi öğrenci uygulamasının aktif olması halinde Başkanlığın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve bahse konu uygulamanın aktif olmaması halinde İl Emniyet Müdürlüklerince ÖGNET'e itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

Uygulamalı sınavlar nasıl olur?

Uygulamalı sınav puanları, en geç 03 Kasım 2019 tarihine kadar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından ÖGNET'e girilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

Uygulamalı sınav atışları; aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar ÖGNET'e girilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. ÖGNET'e girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.

Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.