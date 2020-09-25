83 bin anneye doğum yardımı hesaplarda

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm anneleri kapsadığını belirtti. toplam 2.5 milyar lira yardım yapıldı Doğum yardımı için başvuran annelere, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapılacağını bildiren Selçuk, uygulamanın başladığı günden bugüne 4.7 milyon anneye toplam 2.5 milyar lira doğum yardımı yaptıklarını kaydetti. Selçuk, doğum yardımlarının kapsamını, 2019’da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini, ikiz ve üçüz bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere 2 yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını vurguladı.