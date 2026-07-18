81 yaşındaki kadından acı haber: Evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uşak'ın İçme ilçesinde kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki kadın, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu su kuyusunda ölü olarak bulundu.
Olay, Eşme ilçesine bağlı Bozlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Atike Diker'den dün haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sırasında Diker'in, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki bir tarlada bulunan su kuyusunda olduğu belirlendi. AFAD ekiplerince kuyudan çıkarılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Diker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.