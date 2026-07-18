  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükseliyor! 2 gemiye mayın isabet etti Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemiye Türkiye yardı eli uzattı 55 bin nüfusları var! Okyanusun 72 metre altına kavşak yaptılar Avrupa'ya milyonları kaçırırken kıskıvrak yakalandı! Suç şebekesinin kasası MASAK duvarına tosladı! Dayatmacı sisteme karşı tarihi adım! HÜDAPAR milletin sesine kulak verdi ailelerin hakkı için kanun teklifi sundu! Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e: Keşke ellerin kırılsaydı! BBP lideri Destici: Tüm şüpheler aydınlatılacak, hak edenler hak ettiği cezayı alacak! Tehditler sökmedi! İran'dan katil ABD'ye ültimatom: 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyorlar! Kuzey Irak'ta füzeler havada uçuştu! Süleymaniye kamikaze İHA'ları ve füzelerle vuruldu! Savcı Sayan’ın Kılıçdaroğlu’na cenazedeki sözlerine Önder Sav’dan açıklama: Pişman olmadım desem çok ayıp olur!
Gündem 81 yaşındaki kadından acı haber: Evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu
Gündem

81 yaşındaki kadından acı haber: Evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
81 yaşındaki kadından acı haber: Evinin yakınındaki kuyuda ölü bulundu

Uşak'ın İçme ilçesinde kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki kadın, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Olay, Eşme ilçesine bağlı Bozlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Atike Diker'den dün haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sırasında Diker'in, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki bir tarlada bulunan su kuyusunda olduğu belirlendi. AFAD ekiplerince kuyudan çıkarılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alacak tartışması kanlı bitmişti! Cinayeti işledi mahkemede 'korkutmak istedim' dedi
Alacak tartışması kanlı bitmişti! Cinayeti işledi mahkemede 'korkutmak istedim' dedi

Yerel

Alacak tartışması kanlı bitmişti! Cinayeti işledi mahkemede 'korkutmak istedim' dedi

Yanlış kan verip hastanın ölümüne neden olan hemşire 6 ay meslekten men edildi
Yanlış kan verip hastanın ölümüne neden olan hemşire 6 ay meslekten men edildi

Gündem

Yanlış kan verip hastanın ölümüne neden olan hemşire 6 ay meslekten men edildi

Avrupa'da rekor sıcaklar can aldı! Belçika'da termometreler yükseldi ölüm oranları patladı!
Avrupa'da rekor sıcaklar can aldı! Belçika'da termometreler yükseldi ölüm oranları patladı!

Avrupa

Avrupa'da rekor sıcaklar can aldı! Belçika'da termometreler yükseldi ölüm oranları patladı!

Kızı ve karısı oğlu tarafından öldürülmüştü! Cinayetlere tanık olan baba da öldü
Kızı ve karısı oğlu tarafından öldürülmüştü! Cinayetlere tanık olan baba da öldü

Gündem

Kızı ve karısı oğlu tarafından öldürülmüştü! Cinayetlere tanık olan baba da öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İletişim Başkanı Duran’dan ‘15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti’ paylaşımı: Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü!
Gündem

İletişim Başkanı Duran’dan ‘15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti’ paylaşımı: Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilhamla tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'nin, hain..
'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog
Gündem

'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog

Merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazesine Savcı Sayan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediği sözler damga vurdu. ..
12. Yargı paketi ile neler değişti? İşte madde madde yeni kararlar
Gündem

12. Yargı paketi ile neler değişti? İşte madde madde yeni kararlar

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23