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Kadın - Aile 81 ilden gelen kadınlar tarihi ve turistik yerleri gezdi
Kadın - Aile

81 ilden gelen kadınlar tarihi ve turistik yerleri gezdi

"81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor" projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, Cizre ilçesinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 12:48:00 -
81 ilden gelen kadınlar tarihi ve turistik yerleri gezdi

"81 İl Şehr-i Nuh'ta Buluşuyor" projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, Cizre ilçesinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Yeşeren Gençlik Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen projeyle Şırnak'ta buluşan kadınlar, Cizre ilçesinde Mem ve Zin, Nuh Peygamber, İsmail Ebul-İz El Cezeri Türbesi, İçkale, Cizre Müzesi ve eski çarşıyı gezdi.

Dağkapı Mahallesi'nde bulunan Dengbejler Evini gezen kadınlar, burada Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, projeyle artık bölgede terörün değil barışın ve kardeşliğin hakim olduğunu, her yere rahatlıkla gidebileceğini göstermek istediklerini söyledi.

"Artık silah seslerinin gelmediği, festivallerin yapıldığı, gezilebildiği, halayların çekildiği, zılgıtların atıldığı bir yer olduğunu göstermek adına 81 ilimizden kadınları davet ettik." diyen Atan, kadınların 3 gündür Şırnak'ta bulunduğunu belirtti.

Samsun'dan kente ilkez gelen Elvinler Derneği Başkanı Yeşim Gürsoy da "O çok kötü yıllarda yaşanan algılar yok. Bugün burası değişmiş ve bambaşka bir şehirle karşı karşıyayız. Yeni yapılanmış. Halkı modern ve çağdaş. Kadınları çalışkan olan Doğu artık bir cazibe merkezi olmalı. Biz Karadeniz olarak Şırnaklıyız, Hakkariliyiz, Ağrılıyız, Vanlıyız ve buralara geliyoruz. Onun için hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz." sözlerine yer verdi.

 

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