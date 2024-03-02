81 ildeki marketlerde ramazan öncesi fiyat denetimi yoğunlaştı

Bakanlık, 81 ilde düzenli olarak yaptığı market denetimlerini ramazan ayının yaklaşması nedeniyle dün Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Samsun, Manisa, Aydın ve Van'daki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Denetimlerde, ürünlerin fiyatlarının fahiş olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

İstanbul'da Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki ekip, Ataşehir ve Ümraniye'deki bazı marketlerde inceleme yaptı.

Menteşe, 12 ay boyunca denetimlere devam ettiklerini belirterek, "Bugün yine onlardan birisindeyiz. Yaklaşmakta olan ramazan ayı öncesi fiyatlarda bir yükselme olup olmadığını kontrol etmek için geldik. Belediye zabıtalarımız da denetimlerine devam ediyorlar” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kasada fiyatı farklı çıkan her bir ürüne 2 bin 172 lira ceza

Menteşe, raf ve kasa fiyatı uyuşmazlıklarında her bir ürün için 2 bin 172 lira idari yaptırım uyguladıklarını da söyledi.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ise ramazan ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinin devam ettiğini söyledi. Ramazan ayı boyunca da denetimleri yoğun şekilde sürdüreceklerini belirten Tan, başkentin her yerinde denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

İzmir'de İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.