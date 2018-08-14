THY - Adıyaman
0553 313 94 23

81 ilde 18 bin personelle 'Duman Operasyonları'

Polis ve jandarmadan 81 ilde 'Duman Operasyonları' düzenlendi. 18 bini aşkın personelin katıldığı operasyonlarda 120 kişi gözaltına alındı, bazı suçlardan aranan 74 kişi de yakalandı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:19
81 ilde 18 bin personelle 'Duman Operasyonları'

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, EGM ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinin, kaçak sigara ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik 81 ilde "Duman Operasyonları" gerçekleştirildi.

18 BİN PERSONEL KATILDI

Operasyonlara katılan 18 bin 13 personel, tekel bayisi, büfe ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren 16 bin 975 iş yerini denetledi. Çalışmalarda 102 dedektör köpek de kullanıldı.

Söz konusu iş yerlerindeki aramalarda 95 bin 126 paket kaçak sigara, 1 milyon 63 bin 561 içi dolu sigara haline getirilen makaron, 7 milyon 640 bin 708 boş makaron, 10 bin 865 kaçak puro, 807 kilogram nargile ve pipo tütünü, 3 bin 53 kaçak elektronik sigara ve likiti, 53 sahte bandrol, boş makaron doldurarak sigara üretmeye yarayan elektrikli 3 makine, bin 886 şişe kaçak içki, 36 kaçak cep telefonu, ruhsatsız üçer tabancayla av tüfeği ve bunlara ait 15 fişek, 74 kilogram kaçak çay, 6 gram esrar, 31 adet enerji içeceği ve cinsel içerikli 202 hap ele geçirilerek muhafazaya alındı.

18-08/14/20180813_2_31911642_36395565.jpg

120 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca operasyonlar sırasında yasa dışı sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı. Ekipler 120 kişiyi gözaltına aldı, bazı suçlardan aranan 74 kişiyi yakaladı.

Denetimlerde 148 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesi, 7 iş yerinin de vergi levhası olmadığı tespit edildi. Operasyonlara katılan ekipler toplam 1 milyon 941 bin 886 lira idari para cezası uyguladı.

 

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:19
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. duman operasyonları
  3. gözaltı
  4. kaçakçılık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
    1. Elazığ’da trafik kazası: 3 kişi..
    2. İstanbul'da bir mahalle sokağa indi!..
    3. İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
    4. Trabzon'da otomobil çay bahçesine uçtu!
    5. Eylem hazırlığındaki teröristler..
    6. Çatlayın, patlayın.. Öldüremediniz,..
    7. Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı!
    8. Keneye karşı 'kene savar' lakaplı Beç..
    9. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları..
    10. Aksaray'da mera yangını! 300 dekar..
    11. Adana'da terör operasyonu: 10 kişi..
    12. Dolar savaşında biz ne yapacağız?
    13. FETÖ'den aranan eski Emniyet Müdürü,..
    14. Üniversiteliler piyasayı..
    15. TCMB'nin zorunlu karşılık oranları..
    16. İngiltere alarma geçti!
    17. Mısırlı imam Mustafa: Erdoğan'ın..
    18. Tunceli ve Kars'ta 7 terörist öldürüldü
    19. Berat Albayrak uluslararası..
    20. Ortodoks Kilisesi’nin bahçesine 9..
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti