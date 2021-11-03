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Aktüel 800 yaşındaki Selçuklu yadigarı cami, gelecek nesillere hazırlanıyor
Aktüel

800 yaşındaki Selçuklu yadigarı cami, gelecek nesillere hazırlanıyor

24 Ocak 2020’de 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki 800 yıllık Selçuklu yadigârı Ulu Camii’nin restore edilerek yeniden ibadete açılması ve yapının gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Caminin Mayıs 2022’de tekrar ibadete açılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:34:00 -
800 yaşındaki Selçuklu yadigarı cami, gelecek nesillere hazırlanıyor

Malatya'da, 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar görünce ibadete kapatılan 800 yıllık Selçuklu yadigârı Battalgazi Ulu Cami'nin yeniden açılması için güçlendirme ve restorasyon çalışması devam ediyor.

Battalgazi ilçesinde 1224 yılında Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad döneminde inşa ettirilen, İran'daki Büyük Selçuklu cami mimari geleneğini Anadolu'da temsil eden tek örnek olan ve tuğla ile taştan yapılan, yazlık, kışlık alanı bulunan caminin ibadete açılması için çalışmalara 5 Mart'ta başlandı.

50 kemerin askıya alındığı camide ahşap çatı sökümü, kurşun izabesi, beden duvarlarında enjeksiyon yapılması, derz açma çürütmeleri imalatı tamamlandı.

Ana kubbede tuğla imalatı, izolasyon ve kurşun altı imalatları ile payanda yapımının sürdüğü camideki çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanması planlanıyor.

Camiyi gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, caminin yeniden ibadete açılabilmesi için yaklaşık 10 milyon 600 bin liralık bir rakamla güçlendirme çalışmalarının başlatıldığını ancak rakamın planlanandan daha fazla olacağını söyledi.

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