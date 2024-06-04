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Gündem 800 kiloluk 'Paşa' alıcı bekliyor
Gündem

800 kiloluk 'Paşa' alıcı bekliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-04 11:57:00 -
800 kiloluk 'Paşa' alıcı bekliyor

Tekirdağ'da yaklaşan bayram öncesi kurulan kurban pazarına getirilerek satışa sunulan 800 kiloluk 'Paşa' isimli dana, 230 bin liradan alıcı bekliyor.

Çorlu Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde kurban pazarı kuruldu. Hayvan sahipleri kurulan çadıra satış için büyükbaş hayvanları getirmeye başladı.

Bu sezon işlerinin iyi geçtiğini ifade eden işletmeci Hüseyin Katkıcı, "Pazara yeni giriş yaptık, buraya gelene kadar satışlarımız güzeldi. Hayvanlarımızı pazara getirdik ve müşterilerimizi bekliyoruz. Ortalama 800 kilo ağırlığında ‘Paşa’ ismini verdiğimiz montofon cinsi ineğimiz var. 230 bin lira diyoruz ama pazarlık payı da var" dedi.

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